США и Южная Корея согласились усилить давление на Пхеньян

Премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп согласись усиливать давление и санкции против Северной Кореи из-за усиления Пхеньяном ядерного арсенала. Об этом стороны договорились 7 августа во время часового телефонного разговора.

Стороны заявили, что будут продолжать кооперацию по сдерживанию Пхеньяна, в частности, перед совместными военными учениями, запланированными на август, сообщил представитель южнокорейского премьера.

В заявлении Белого дома говорится, что оба лидера подтвердили –Северная Корея создает прямую угрозу для многих стран в мире.

Совет Безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию об усилении санкций против Северной Кореи.

Разработанная США резолюция предусматривает запрет на экспорт угля, черных металлов, свинца и морепродуктов из Северной Кореи.

Вашингтон добивался усиления санкций против Северной Кореи после запуска ней двух межконтинентальных баллистических ракет в июле.

28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Текущие решения ООН запрещают Северной Корее разрабатывать любые баллистические ракеты и ядерные технологии, но страна продолжает реализовывать свои военные программы.