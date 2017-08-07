Эксперт: в Черном море упала численность камбалы из-за массового вылова и загрязнения акватории

В Черном море упала численность камбалы-калкана в связи с ее чрезмерной добычей и загрязнением акватории. Об этом Крым.Реалии рассказал сотрудник российского Института морских биологических исследований им. Ковалевского в Севастополе Виталий Гирагосов.

Он отметил, из-за своих особенностей камбала особенно чувствительна к антропогенной нагрузке и избыточному вылову.

Также, по мнению эксперта, кормовая база камбалы уменьшилась из-за большого промыслового вылова черноморской хамсы. Нарушенная численность популяции этой рыбы может восстановиться через 5-6 лет.

Местные ученые предлагают ввести мораторий на вылов камбалы на несколько лет.

По информации экологов, ловить камбалу сетями в Черном море начали еще в 19 веке. Пик вылова пришелся на 70-е годы прошлого века. В восьмидесятые годы численность камбалы-калкана в Черном море снизилась в сотни раз. В 1986 году Советский Союз, Румыния и Болгария вынужденно ввели запрет на вылов камбалы.

Институт морских биологических исследований имени Ковалевского появился после аннексии Россией Крыма в 2015 году. Его преобразовали из Института биологии южный морей им. Ковалевского.