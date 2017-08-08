В Крыму ввели запрет на посещение лесов из-за пожароопасности

В Крыму подконтрольное Кремлю правительство Крыма ввело 21-дневный запрет на посещение лесов.Как сказано в соответствующем постановлении, такое решение принято в связи с сообщением крымского гидрометцентра о пятом уровне пожарной опасности на полуострове.

«Ввести в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день со дня официального опубликования настоящего постановления», – сказано в документе.

Допускается лишь сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, лагерей, здравниц, турбаз и других подобных мест. В сами леса въезд разрешен лишь транспорту спецназначения. Также категорически запрещено разведение костров.

Накануне российское управление МЧС Крыма объявило экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на 6-8 августа на полуострове.