После выполнения задач в Сирии российская подлодка «Краснодар» взяла курс на Севастополь

Новейшая дизельная подводная лодка (ПЛ) Черноморского флота России «Краснодар» завершила деятельность в составе сил постоянного соединения российского Военно-Морского Флота в Средиземном море и возобновила межфлотский переход с Балтики в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Накануне подводная лодка «Краснодар» благополучно прошла через Черноморские проливы и взяла курс на аннексированный Севастополь. Там ее прибытие ожидается 9 августа.

Ранее в Средиземном море подводная лодка «Краснодар» дважды выполнила стрельбу крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» из подводного положения по объектам террористов в Сирии.

Подводная лодка «Краснодар» – четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях» для Черноморского флота России, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».