Россия в результате новых санкций, введенных США, ускорит усилия, направленные на уменьшение зависимости от американского доллара и системы кредитования. Об этом в опубликованном 7 августа интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы усилим работу, связанную с импортозамещением, уменьшением зависимости от платежных систем США, долларом как расчетной валютой и тому подобное. Это становится жизненно необходимо», – отметил заместитель Сергея Лаврова.

По словам Рябкова, санкции не смогут достичь поставленных целей. «Россия не идет на уступки под давлением и вообще ничего не делает на заказ», – сказал заместитель министра иностранных дел России.

Продажа нефти, газа и других сырьевых материалов во всем мире осуществляется преимущественно в долларах США, от санкций ощутимо пострадал энергетический сектор России, лишенный кредитов для реализации многих проектов.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы. Законодательство, принятое Конгрессом, имеет целью наказать Россию за военную агрессию в Украине и за возможное вмешательство в прошлогодние президентские выборы в США.