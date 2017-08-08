В Крым из России обещают передать четыре мобильные газотурбинные электростанции

Четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) общей мощностью 88 МВт дополнительно поставят в аннексированный Крым с материковой части России, чтобы покрыть существующий энергодефицит в регионе. Об этом российским СМИ сообщил депутат Госдумы России от аннексированного полуострова Михаил Шеремет.

«Сюда, на территорию республики, с материковой России должны поставить четыре МГТС мощностью по 22 МВт каждая. Этого достаточно для того, чтобы мы прошли этот непростой период (период жары – КР)», – цитирует Шеремета российское агенство «ТАСС».

Шеремент при этом не уточнил сроки поставки МГТС.

По его данным, четыре мобильные электростанции будут работать в регионе до тех пор, пока не введут в эксплуатацию две ТЭС – Симферопольскую и Севастопольскую. Их строят с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Крыму в конце июля-начале августа регулярно сообщают о перебоях в энергоснабжении потребителей. В компании «Крымэнерго» отключения света связывают с аномальной жарой на полуострове.

Накануне «Крымэнерго» призвало жителей полуострова экономить электроэнергию в жару, чтобы снизить нагрузку на энергооборудование, и опубликовало инструкцию с рекомендациями.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Во вторник, 8 августа, в Крыму из-за жары сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.