В России начался суд над экс-министром экономики Улюкаевым

В Замоскворецком суде Москвы начались предварительные слушания по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого подозревают в получении крупной взятки.

Перед заседанием он заявил журналистам, что виновным себя не признает.

Улюкаева задержали в ноябре прошлого года в офисе «Роснефти». После этого он был уволен с должности, на которую был назначен в 2013-м.

27 июля этого года прокуратура утвердила экс-чиновнику обвинительное заключение и направила дело в суд. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

Улюкаев – самый высокопоставленный чиновник советского или российского правительства, арестованный с 1950-х годов. Следствие обвиняет Улюкаева в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов США в обмен на утверждение министерством соглашения о приобретении российским нефтяным гигантом «Роснефть» региональной нефтяной компании «Башнефть».