Суд в России продлил на полгода домашний арест экс-министра Улюкаева

Суд в Москве на полгода, до 27 января 2018 года, продлил домашний арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

Также 8 августа в Замоскворецком суде Москвы прошли предварительные слушания по делу Улюкаева. 16 августа суд начнет рассматривать дело по существу.

Алексея Улюкаева подозревают в получении крупной взятки. Экс-министр виновным себя не признает.

Улюкаева задержали в ноябре прошлого года в офисе «Роснефти». После этого он был уволен с должности, на которую был назначен в 2013-м.

27 июля этого года прокуратура утвердила экс-чиновнику обвинительное заключение и направила дело в суд. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.

Улюкаев – самый высокопоставленный чиновник советского или российского правительства, арестованный с 1950-х годов. Следствие обвиняет Улюкаева в вымогательстве взятки в размере двух миллионов долларов США в обмен на утверждение министерством соглашения о приобретении российским нефтяным гигантом «Роснефть» региональной нефтяной компании «Башнефть».