Симферопольских прокуроров проверят из-за предостережений от показа трейлера «Матильды» в кинотеатрах

Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма организовала служебную проверку действий симферопольских прокуроров в связи с предостережением о недопустимости трансляции трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда» в кинотеатрах города. Об этом 8 августа сообщают на сайте ведомства.

Ранее в российских СМИ со ссылкой на адвоката режиссера картины Константина Добрынина появилась информация о том, что прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры крымской столицы от показа трейлера фильма «Матильда». Такой документ якобы был разослан после обращения депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Натальи Поклонской.

«Прокуратура Республики Крым организовала служебную проверку действий сотрудников прокуратуры города Симферополя в связи с объявлением предостережения о недопустимости трансляции трейлера художественного фильма А. Учителя «Матильда». Согласно предварительным данным, при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений. По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности виновных работников, допустивших нарушения», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что прокуратура Крыма все же рассмотрит обращение Поклонской «в соответствии с установленным порядком».

В подконтрольной Кремлю прокуратуре Симферополя ситуацию официально пока не комментировали.

В то же время сама Поклонская на своей странице в Facebook подтвердила, что направила в прокуратуру аннексированного Крыма материалы о фильме.

«Осуществляя защиту интересов государства и людей, а не отдельного круга лиц, надзорным ведомством объявлены предостережения руководителям кинотеатров в Симферополе о недопустимости нарушения требований ФЗ (федеральных законов соседней России – КР) «О рекламе», «О противодействии экстремистской деятельности» в связи с показом трейлеров к фильму «Матильда». До принятия министерством культуры (России – КР) зеркального решения, в котором люди увидят отношение к себе со стороны профильного министерства, о выдаче или отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм, оскорбляющий религиозные чувства людей и оскверняющий православные святыни, в соответствии с выводами экспертов (среди которых доктора наук) и мнением священнослужителей РПЦ, показ в кинотеатрах трейлеров недопустим!» – написала Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».