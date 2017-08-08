В Керчи сообщают об аварии на канализационных трубах в доме для переселенцев с Цементной слободки, куда переселили жителей, чьи дома планируется снести из-за строительства Керченского моста.

По информации сайта «Керчь – мой город», 8 августа жители дома пожаловались на то, что канализационные трубы в подвале оказались разрушенными, а сам подвал – затоплен нечистотами.

Рабочие коммунального предприятия «Жилсервис-Керчь» утверждают, что «коммуникации проложены неправильно, и от этого произошла авария».

Сообщается, что в подвале дома начаты ремонтные работы.

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи ситуацию с аварией в новом доме для переселенцев с Цементной слободки пока не комментируют.

В конце апреля 2017 года прошедшие дожди привели к значительному оседанию почвы на территории дома для переселенцев и непосредственно под ним, в результате на фасаде дома появилась большая трещина, а территория двора оказалась частично разрушенной.

В начале мая 2017 года стало известно, что два трехэтажных дома в районе микрорайона Нижний Солнечный в Керчи, куда переселили жителей Цементной слободки, вошли в список «Стоп самострой». Перечень объектов капитального строительства, в отношении которых «зафиксированы нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства», ведет подконтрольное Кремлю правительство Крыма.

По информации чиновников, 83 семьи – участники программы расселения из санитарно-защитной зоны моста через Керченский пролив, получили ключи от квартир.