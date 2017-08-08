Российская певица Лолита отменила тур по Крыму

Российская певица Лолита Милявская отменила тур по городам аннексированного Крыма. Как заверил Крым.Реалии представитель исполнительницы Эдуард Хруцкий, решение не имеет политической подоплеки, концерты отменены из-за ошибок в организации.

«К сожалению, организаторы нас очень сильно подвели, и мы не смогли уехать. Организаторы были из России, к сожалению, они не сработали правильно. Мы вчера доехали до аэропорта и не смогли улететь, а рейсов больше не было. Много там было накладок, которые непоправимы в организации туров», – сказал директор Лолиты.

Запланированные концерты отменены в ряде крымских городов: Севастополь, Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Керчь.

Лолита уже выступала аннексированном Крыму, за что в апреле 2017 года получила запрет на посещение Украины сроком на три года из-за «нарушения ею законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».