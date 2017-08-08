Крым в огне. Почему на полуострове не могут побороть стихию – Радио Крым.Реалии

Почему в Крыму три дня тушили масштабный лесной пожар? В каком состоянии находятся лесоохотничьи угодья полуострова? Насколько серьезно лесные возгорания угрожают крымской экологии?

Об этом ведущий Александр Янковский говорит с крымским инженером лесного хозяйства Дмитрием Демчуком, экс-министром лесного хозяйства Крыма Анатолием Ковальским, председателем крымской ассоциации «Экология и мир» Виктором Тарасенко.

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