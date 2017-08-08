Закон о статусе политзаключенных, пострадавших от действий России, Верховная Рада должна принять уже осенью, считает министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Законопроект предусматривает предоставление политзаключенным правовой и финансовой помощи.

«Впервые за три года мы сделали попытки принять законопроект, который бы поддержал этих людей. Надеемся депутаты осенью примут закон. Важно, чтобы закон был подкреплен строкой в государственном бюджете», – сказал Вадим Черныш в эфире Радіо Свобода.

По его мнению, выполнение закона не потребует много денег.

«Некоторые общественные организации утверждают, что у нас есть три сотни политических заключенных. Но официально – чуть больше сорока. Мы еще не знаем, какой размер расходов на правовую помощь адвокатов будет утвержден Верховной Радой. Но это средства незначительны. Даже на 300 человек этих средств не очень много нужно. Это не миллиарды и не сотни миллионов. Я думаю, что эти средства можно найти в украинском бюджете», - добавил Вадим Черныш.

Как ранее заявляли представители украинской прокуратуры, один из последних примеров преследования Россией украинцев по политическим мотивам – приговор в Крыму активисту Владимиру Балуху. Суд признал его виновным в хранении боеприпасов и приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который был на крыше его дома.

Министерство иностранных дел Украины назвало этот приговор «антигуманным и безосновательным», а «Крымская правозащитная группа» призвала ввести санкции всем, кто присоединился к фабрикации дела Балуха.

Ранее правозащитная инициатива LetMyPeopleGo сообщала, что в целом речь идет о 45 «узниках Кремля» – гражданах Украины, задержанных российскими властями в Крыму и в России по политическим мотивам.

Шесть человек, которые ранее были в этом списке, сейчас на свободе. Это – Надежда Савченко, Геннадий Афанасьев, Юрий Солошенко, Юрий Яценко, Юрий Ильченко и Хайсер Джемилев.

Правозащитники также настаивали на необходимости предоставления специального статуса гражданским лицам, которых незаконно удерживали в зоне конфликта на Донбассе, поскольку гражданские не могут пользоваться статусом военнопленных, по международному гуманитарному праву, и сейчас могут рассчитывать разве что на статус жертв торговли людьми. Такой необходимостью они объясняют, в частности, тем, что многие бывшие заложники прошли через пытки и нуждаются в помощи.