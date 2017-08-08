В Кабмине Украины рассмотрят постановление об упрощении перевозки имущества через админграницу с Крымом

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявляет, что на ближайшем заседании правительство должно рассмотреть новое постановление, которого, среди прочего, упростит провоз личных вещей через административную границу с Крымом. Этот вопрос рассматривался 8 августа на заседании с участием членов правительства, сообщил в эфире Радіо Свобода Вадим Черныш.

«Первый вице-премьер-министр проводит сегодня совещание, чтобы наконец вынести этот вопрос на рассмотрение правительства. Мой первый заместитель на этом совещании, чтобы преодолеть все несогласованности, в частности с ГФС. Если сегодня мы снимем все технические вопросы, то мы попробуем, чтобы на ближайшее заседание правительства проект постановления был внесен», – заявил Вадим Черныш.

По словам министра, в настоящее время против таких изменений выступает Государственная фискальная служба.

«Год инициируем изменения в постановление. Постоянно какое-то ведомство против. То сначала Минэкономики было против, потом Минюст. Но самое главное препятствие сейчас – Государственная фискальная служба, она категорически против. Наша позиция такова, что необходимо урегулировать вопрос по отдельной процедуре, не ссылаясь на законодательство, регулирующее порядок пересечения государственной границы, потому что это не государственная граница, это просто административная граница. Надо учесть специфику, люди хотят еще выезжать из АРК, они имеют право забрать свои вещи и именно это было причиной, почему суд повлиял на эту ситуацию», – сказал Черныш.

До недавнего времени действовало постановление Кабмина Украины №1035, в котором первый пункт ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом.

В июне суд признал незаконным пункт постановления. В соответствии с судебным решением, крымчане могут перевозить личные вещи с территории аннексированного Россией Крыма на материковую территорию Украины без каких-либо ограничений. Однако, по свидетельствам граждан, которые пересекали административную границу с Крымом, решение суда выполняется не всегда.