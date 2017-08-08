Эксперт: Лесные пожары в Крыму – следствие развала института лесничества

Крым все чаще охватывают лесные пожары, поскольку после аннексии на полуострове развалили традиционную структуру лесничеств. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал крымский инженер лесного хозяйства Дмитрий Демчук.

«Лесники всегда были авторитетными работниками, которые могли предотвращать пожары, но сейчас их упразднили. Вместо этого набирают «мастеров леса» без образования – они занимаются уборкой мусора, но о лесном хозяйстве не знают ничего. Ими руководит директор лесхоза, который теперь может проводить нелегальные экскурсии и создавать пожарную опасность – а на каждого его неопытного сотрудника при этом приходятся тысячи гектаров леса», – отметил эксперт.

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Дмитрий Демчук также уточнил, что ограничивать туристические посещения лесов не следует, а вместо этого стоит больше внимания уделять мерам противопожарной безопасности.

В селе Громовка под Судаком c 5 по 8 августа не могли потушить крупный лесной пожар. За два дня огонь охватил около 50 гектаров леса, на место пригнали десятки единиц специализированной техники и даже задействовали авиацию. Среди возможных причин – неосторожность местных жителей в обращении с огнем или возгорание автомобиля УАЗ в лесу.

Накануне подконтрольное Кремлю правительство Крыма ввело 21-дневный запрет на посещение лесов. Как сказано в соответствующем постановлении, такое решение принято в связи с сообщением крымского гидрометцентра о пятом уровне пожарной опасности на полуострове.