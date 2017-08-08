Путин обещает поддержку независимости и безопасности Абхазии

Президент России Владимир Путин уверяет, что Москва сможет гарантировать безопасность и независимость Абхазии. Об этом он заявил 8 августа во время визита в этот сепаратистский регион Грузии.

В Пицунде, где Путин встречался с фактическим лидером Абхазии Раулем Хаджимбой, он заявил, что сторонам необходимо найти пути развития экономики Абхазии и создания рабочих мест. «Это то, о чем мы сегодня будем говорить», - отметил российский президент.

Владимир Путин 8 августа, в годовщину начала российско-грузинской войны прибыл в Абхазию.

Российско-грузинская война началась 8 августа 2008. Боевые действия продолжались 5 дней. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек с российской стороны погибли 67 военнослужащих. В результате войны Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. А 2 сентября 2008 года Грузия разорвал дипломатические отношения с Россией.