Депутаты Энергодара попросят обменять «диверсанта» Панова на российского военного Агеева

Депутаты Энергодарского горсовета Запорожской области намерены инициировать вопрос об обмене своего земляка Евгения Панова, задержанного в Крыму по обвинению в диверсионной деятельности, на российского военного Виктора Агеева, задержанного на Луганщине. Об этом Крым.Реалии сообщила помощник мэра Энергодара Татьяна Стулень.

По ее информации, этот вопрос планируется вынести на обсуждение депутатского корпуса на ближайшей сессии горсовета.

«Всем нам сегодня необходимо продолжать принимать все возможные меры для освобождения Евгения Панова с территории временно оккупированного Крыма. На ближайшую сессию Энергодарского городского совета депутат Иван Морщавка выносит проект решения об обмене Евгения Панова на пленного Виктора Агеева», – сообщила Стулень.

Дата ближайшей сессии пока неизвестна.

Ранее стало известно, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе внесли Виктора Агеева в свои списки на освобождение, сообщила представительница Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами «группы диверсантов», которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.

Андрей Захтей признал вину, заключив соглашение со следствием. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.

Российского военного Виктора Агеева, по данным СБУ, задержали 24 июня под Луганском. 27 июня об этом сообщила русская служба BBC. Перед этим о задержании российского военного в Луганской области сообщали украинские силовики, но имени его не называли.

Минобороны России опровергает информацию, что Виктор Агеев является российским военнослужащим-контрактником, заявляя, что официально он уволился в запас в мае 2016 года, пройдя срочную службу. Впоследствии представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва в случае с Виктором Агеевым будет принимать «меры защиты, как это делает в отношении всех своих граждан».