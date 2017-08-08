В Крыму вводят график временного отключения света – Минэнерго России

В аннексированном Крыму будет действовать график временных отключений электроэнергии в часы максимальных нагрузок до стабилизации ситуации с повышенным энергопотреблением. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Министерства энергетики России.

«В Республике Крым и Севастополе планируется вводить графики временного отключения в часы максимумов нагрузок до стабилизации ситуации с повышенным энергопотреблением», – говорится в сообщении.

В российском министерстве отметили, что повышенное потребление электроэнергии в аннексированном Крыму связано с установившейся на полуострове жарой.

«Потребление электрической мощности в Республике Крым и Севастополе превысило исторический максимум нагрузок – на 14.00 7 августа 1 249 МВт (предыдущий – 1 179 МВт 24 июля 2012 года). В первую очередь это связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона», – сообщили в министерстве.

По информации ведомства, предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» переведены в режим повышенной готовности.

В понедельник, 7 августа, предприятие «Крымэнерго» призвало жителей полуострова экономить электроэнергию в жару, чтобы снизить нагрузку на энергооборудование.

Инструкцию с рекомендациями опубликовали 7 августа на сайте компании. В «Крымэнерго» советуют крымчанам заменить лампы накаливания на энергосберегающие или светодиодные, не использовать электронагревательную технику в жару, предотвратить попадание солнечных лучей через окна, увлажнять воздух, снизить затраты электричества, необходимого для работы холодильников.

Ночью 6 августа из-за аварии на подстанции «Старый Крым» были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. В компании «Крымэнерго» отключения света связывают с аномальной жарой на полуострове.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.