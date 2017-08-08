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Кадыров просит запретить показ «Матильды» в Чечне

Кадр из фильма «Матильда» Алексея Учителя

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит министра культуры России Владимира Мединского исключить эту российскую республику из числа регионов, где будет показан фильм Алексея Учителя «Матильда». Письмо Кадырова к Мединскому опубликовало издание «Комсомольская правда».

По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм «как нарочное издевательство над чувствами верующих». Чеченский лидер утверждает, что фильм «оскверняет святыни» и «историю народов России».

Рамзан Кадыров в своем письме к министру культуры настаивает на необходимости воспитывать в молодежи «дух уважения к истории».

Полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающий о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Государственной думы. До избрания в Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

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