Кадыров просит запретить показ «Матильды» в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров просит министра культуры России Владимира Мединского исключить эту российскую республику из числа регионов, где будет показан фильм Алексея Учителя «Матильда». Письмо Кадырова к Мединскому опубликовало издание «Комсомольская правда».

По мнению Кадырова, тысячи жителей Чечни расценивают фильм «как нарочное издевательство над чувствами верующих». Чеченский лидер утверждает, что фильм «оскверняет святыни» и «историю народов России».

Рамзан Кадыров в своем письме к министру культуры настаивает на необходимости воспитывать в молодежи «дух уважения к истории».

Полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающий о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Государственной думы. До избрания в Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.