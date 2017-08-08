Арбитр из Крыма Вакс прекратил сотрудничество с Федерацией футбола Украины

Футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс направил в Федерацию футбола Украины письмо, где сообщил, что прекращает сотрудничество с организацией. Об этом сообщается на сайте ФФУ.

«Комитет арбитров принял его отставку и благодарит Юрия за самоотверженную работу на протяжении его судейской карьеры», – говорилось в сообщении.

На момент публикации материала, ФФУ удалила с официального сайта информацию о прекращении сотрудничества Вакса с организацией. В кеше ресурса все сведения сохранились.

Крым.Реалии направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины для разъяснения ситуации.

Два футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма – Юрий Вакс и Анатолий Жабченко – с 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

Ранее корреспонденты телеканала «2+2» в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу «Миротворца».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.