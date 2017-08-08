Дарницкий районный суд Киева продлил на два месяца арест фигуранту «дела крымских дезертиров» Максиму Одинцову. Таким образом, он будет находиться под стражей до 6 октября. Об этом 8 августа сообщило издание РИА Новости Крым.

По информации СМИ, суд считает, что другая мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей, не сможет обеспечить выполнение процессуальных обязательств обвиняемого. Среди прочего, по мнению суда, Одинцов может скрываться от следствия в Крыму, где он проживал до задержания.

В июне стало известно, что фигуранты «дела крымских дезертиров» Максим Одинцов и Александр Баранов заключили договор с адвокатом Валентином Рыбиным, который ранее защищал сотрудников ГРУ России Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Максима Одинцова и и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Евгений Ерофеев и Александр Александров – сотрудники ГРУ России, задержанные на территории Украины в 2015 году. В апреле 2016 года их осудили на 14 лет, а потом обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.