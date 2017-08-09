Российские силовики в среду, 9 августа, с утра пришли с обыском домой к жителю крымского поселка Кировское Умеру Эмирамзаеву. Об этом в соцсетях сообщают крымские правозащитники и активисты.

Обыск начался около 7:30, дом окружили силовики, в поддержку Умера собираются люди, сообщает крымчанин Абдуллах Якубов.

Он также публикует видео с места обыска. На кадрах видно несколько десятков людей, вышедших поддержать Эмирамзаева, а также экипированных силовиков и припаркованный неподалеку автозак.

«Умер Эмирамзаев является местным моллой и авторитетной личностью Кировского района, (известный – КР) своей набожностью, люди его знают только с хорошей стороны, он является многодетным отцом и сам родился в многодетной семье», – отмечает Абдуллах Якубов.

На сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма о причинах обыска пока не сообщают.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».