В подконтрольном Кремлю министерстве курортов и туризма аннексированного Крыма предупреждают о возможных пробках на подъезде к аэропорту «Симферополь» и рекомендуют отдыхающим выезжать в аэропорт заблаговременно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство курортов и туризма Крыма направило письма туристическим компаниям, санаториям, отелям, пансионатам с просьбой провести работу по информированию среди гостей полуострова о возможности затрудненного трафика на подъезде к аэропорту «Симферополь» в связи с большим наплывом транспорта и ведением работ по реконструкции и строительству двухуровневой развязки на Евпаторийском шоссе», – сказано в сообщении.

В ведомстве рекомендуют средствам размещения и туркомпаниям закладывать дополнительно еще один час при организации трансфера из мест отдыха в аэропорт.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».