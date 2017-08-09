Талибы освободили 235 заложников в провинции Сари-Пул

Группировка «Талибан» выпустила 235 заложников, захваченных в отдаленном селе в провинции Сари-Пул во время редкой совместной атаки талибов и боевиков группировки «Исламское государство».

«235 человек, включая женщин и детей, были освобождены при посредничестве местных старейшин и провинциальных чиновников», – сообщил AFP 8 августа представитель губернатора провинции Забигулла Амани. «Они были эвакуированы в город Сари-Пул, но до сих пор непонятно, сколько еще людей удерживают», – добавил представитель.

По данным источников в силах безопасности, около полутора тысяч человек стали заложниками после того, как боевики захватили село в течение выходных. Как сообщают местные чиновники, 5 августа после того, как в двухдневном бою совместные силы талибов и «Исламского государства» преодолели сопротивление правительственных войск, были убиты около 50 мужчин, женщин и детей в преимущественно шиитской деревне.