Керченские депутаты передали России 42 земельных участка для строительства моста через пролив

Керченские депутаты подконтрольного Кремлю Керченского городского совета на внеочередной сессии 9 августа передали в собственность учреждений соседней России 42 участка земли для строительства моста через Керченский пролив.

Как сообщается в решении сессии, обнародованном на сайте горсовета, речь идет о земельных участках в Керчи и на острове Тузла, в том числе, тех, где проходят автомобильные дороги и железнодорожные пути.

Из них 13 участков керченские депутаты передали в собственность российского управления «Упрдор «Тамань», 28 участков передали российскому агентству железнодорожного транспорта.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.