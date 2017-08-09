Утром 9 августа обрушилась кровля одного из цехов на территории химического предприятия «Крымский Титан» в Армянске. Жертв и пострадавших нет, сообщают в крымском управлении МЧС России.

«В одноэтажном здании на территории предприятии Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» произошло обрушение конструкций кровли на площади около 3,5 тыс. кв. м. По предварительной информации, на работу предприятия это не повлияло. Угрозы для здоровья сотрудников предприятия и дальнейшего обрушения нет», – сказано в сообщении.

В пресс-службе также заверили, что превышения концентрации опасных химических веществ на территории Армянска, Красноперкеопска и Красноперекопского района не обнаружено.

В ведомстве уточнили, что информация о ЧП поступила в экстренные службы сегодня 4:40. В связи с происшествием на предприятии работает межведомственная оперативная группа из представителей российской администрации города, специалистов МЧС и предприятия. Ситуация находится на личном контроле начальника крымского главка МЧС России Сергея Шахова.

Завод «Крымский титан» начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-х перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после аннексии Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Groop DF передала ЧАО «Крымский титан» российскому дочернему предприятию ООО «Титановые инвестиции». В 2015 году ЧАО «Крымский титан» было переименовано в «Юкрейниан кемикал продактс».