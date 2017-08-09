Адвокат: в Крыму не расследуют действия пророссийских участников митинга 26 февраля 2014 года

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не расследует действия пророссийских участников митинга 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады АРК. Об этом сказал адвокат одного из лидеров крымских татар, арестованного в Крыму Ахтема Чийгоза Александр Лесовой на заседании 9 августа.

Адвокат утверждает, что в то время общественная обстановка «была взрывной»: пророссийские участники митинга объединялись в отряды по военному типу, ставили ультиматумы действующим органам власти, предпринимали противоправные действия, угрожали захватом парламента. Однако спустя несколько лет этим действиям так и не дали оценку.

«Я считаю, что такое отношение – преследование Чийгоза и не преследование других лиц – является дискриминационным», – отметил Лесовой.

Он добавил, что данные о причинении вреда здоровью граждан на митинге вызывают сомнения: нет пояснений экспертов о причине травм, в некоторых случаях нет самих травм, а только хронические заболевания, в одном случае экспертиза дала заключение, не осматривая человека. Кроме того, нет прямой связи между травмами и действиями Чийгоза, считает Лесовой.

В завершение выступления адвокат призвал оправдать Ахтема Чийгоза в связи с отсутствием состава и объекта преступления. «Тот факт, что «присоединение» Крыма к России происходит раз в двести лет, не является поводом, чтобы приносить Чийгоза в жертву в честь этого события», – заявил Лесовой.

Он также потребовал вынести три частных определения: о необходимости правовой оценки митингов пророссийских сил в Феодосии и Симферополе 25 февраля 2014 года, а также митинга организации «Русское единство» 26 февраля 2014 года; об оценке бездействия сотрудников МВД, которое привело к трагическим последствиям; о расследовании факта причинения ущерба имуществу Верховной Рады АРК с 26 февраля по 1 марта 2014 года.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 9 августа продолжились прения сторон по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.