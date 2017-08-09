Суд в Крыму продлил арест экс-вице-премьеру Казурину до 3 октября

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя продлил почти на два месяца – до 3 октября – срок содержания под стражей бывшего российского вице-премьера аннексированного Крыма Олега Казурина, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает российское издание «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Киевским районным судом Симферополя в открытом судебном заседании рассмотрено и удовлетворено постановление следователя... о продлении срока содержания под стражей в отношении Казурина сроком на 1 месяц и 19 суток, до 3 октября 2017 года», – сообщил представитель суда.

Срок содержания под стражей Казурина истекал в середине августа, но российское следствие подало ходатайство о его продлении.

По данным Следкома России, с августа по декабрь 2016 года бывший чиновник получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. За эти деньги Казурин якобы обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен заместителем главы правительства Крыма, подконтрольного России, 19 января 2016 года и в конце прошлого года был уволен с формулировкой «за невыполнение государственных задач и своих служебных обязанностей».