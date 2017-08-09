Чийгоз в суде: защищать целостность страны на митинге – долг гражданина

Один из лидеров крымских татар Ахтем Чийгоз на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 9 августа отметил, что его дело носит политический характер и что участники на митинге 26 февраля 2014 года «защищали целостность своей страны» в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

«Это прямая обязанность гражданина – защищать целостность своей страны. Это был долг! Умысла на совершение противоправных действий не было, мы проводили мирный митинг», – сказал Чийгоз.

Он подчеркнул, что в суде есть видеоматериалы, доказывающие его слова.

Ахтем Чийгоз высказал предположение, что суд над ним проводится с целью запугивания крымскотатарского народа. Также он подверг критике показания трех «секретных свидетелей», которые были представлены стороной обвинения.

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма 9 августа продолжились прения сторон по делу одного из лидеров крымских татар, арестованного Ахтема Чийгоза.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.