В городах Крыма вводят веерные отключения электричества – «Крымэнерго»

«Крымэнерго» подтверждает возможность веерных отключений электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары. Соответствующее объявление обнародовали на сайте крымской энергетической компании 9 августа.

В ведомстве утверждают, что объемы потребления электроэнергии на полуострове «достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту «Тамань – Крым».

«Прогнозируемое на 9 августа 2017 года время ограничения – от 20:00 до 22:00 в объеме порядка 5-10% от потребления районов электрических сетей. Ожидаемый срок ограничения – 1 час. ГУП РК «Крымэнерго» призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00!», – говорится в сообщении.

Об отключениях света в течение дня на этой неделе жители Керчи, Феодосии, Ленинского района Крыма.

За несколько дней в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа оказались обесточенными населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма, а на следующий день электричество отключили в Гурзуфе и Курортном, а также в Севастополе и Симферополе.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.