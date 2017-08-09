Приговор Ахтему Чийгозу в Крыму вынесут 11 сентября

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма вынесет приговор одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу 11 сентября. Такую дату назначили ввиду «большого объема материалов дела», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании 9 августа в суде завершились прения сторон, Ахтем Чийгоз выступил с последним словом, после чего суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.