Кабмин Украины отменил внесение данных о месте пребывания в справку переселенца

Кабинет министров Украины отменил внесение данных о регистрации места пребывания в справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

«Речь идет о том, что из перечня документов, в которых проставляется штамп о временном пребывании лица, изымается справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица... Есть предложение принять», – сказал министр социальной политики Украины Андрей Рева в ходе заседания.

Правительственным проектом постановления внесены изменения в пункт 9 правил регистрации места жительства.

По состоянию на 7 августа 2017 года, по данным правительства, учтено 1,6 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма.