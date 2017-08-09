Федерация футбола Украины удалила слова благодарности украинскому судье из-за его переезда в Крым

Федерация футбола Украины удалила новость со словами благодарности футбольному арбитру из Крыма Юрию Ваксу после того, как выяснила, что он перешел работать на аннексированный полуостров. Об этом говорится в письменном ответе ФФУ на запрос Крым.Реалии.

«КА ФФУ опубликовал на своем сайте соответствующий релиз о прекращении сотрудничества с указанным выше арбитром по стандартной форме. Публикация была согласована до того, как стало известно о том, что Юрий Вакс будет проводить матчи в качестве арбитра на территории АР Крым, аннексированного Российской Федерацией», – говорится в документе.

Перед этим футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс направил в Федерацию футбола Украины письмо, где сообщил, что прекращает сотрудничество с организацией. Соответствующую информацию со словами благодарности арбитру опубликовал официальный сайт Федерации футбола Украины.

8 августа сайт российского Крымского футбольного союза опубликовал информацию, что футбольный судья Юрий Вакс будет обслуживать матч за Суперкубок в Крыму.

Два футбольных арбитра Украинской Премьер-лиги из Крыма – Юрий Вакс и Анатолий Жабченко – с 7 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

Ранее корреспонденты телеканала «2+2» в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи Украинской Премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву, и предположили, что у арбитров есть российские паспорта.

Арбитры пока не комментировали публично своего включения в базу «Миротворца».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.