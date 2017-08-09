Китай: число погибших от землетрясения возросло до 19

Количество погибших от землетрясения в Китае возросло до 19 человек, 247 были ранены. Ранее сообщалось о 13 погибших.

Землетрясение произошло 8 августа в горной местности провинции Сычуань около природоохранного заповедника, который является одним из самых туристических мест Китая.

Среди погибших есть 8 туристов, десятки тысяч людей эвакуировали.

После сильнейшего толчка произошли еще сотни подземных, магнитудой до 4,8.

9 августа в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на границе Китая с Казахстаном, в более 2000 километрах от места первого землетрясения, произошел еще один магнитудой 6,6, сообщает агентство «Синьхуа». В результате этого – 32 человека ранены, более тысячи пострадали.

В МИД Украины сообщили, что украинцев среди пострадавших во время землетрясения в Китае нет.