ФБР провело обыск у Пола Манафорта – СМИ

Сотрудники ФБР конфисковали документы и другие материалы из загородного дома Пола Манафорта, бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа. По информации The Washington Post, это произошло во время обыска, проведенного в рамках расследования относительно возможного вмешательства России в прошлогодние президентские выборы в США.

Обыск, по информации издания, состоялся 26 июня в доме Манафорта в штате Вирджиния, на следующий день после того, как он встретился с сотрудниками сенатского комитета по разведке.

Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В июне 2016 года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристкой Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.