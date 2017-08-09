В Украине хотят ввести обязательную регистрацию всех мобильных абонентов

Государственная служба специальной связи и защиты информации обнародовала законопроект, которым предлагает ввести регистрацию всех мобильных абонентов в Украине. Согласно документу, продажа SIM-карт должна осуществляться только на основании письменного соглашения между оператором и потребителем.

«Обезличенный оборот идентификационных телекоммуникационных карточек на рынке, а также отсутствие регистрации конечного оборудования по международным идентификаторам делают невозможной процедуру идентификации потребителей услуг и оборудования при проведении правоохранительными органами мероприятий по предотвращению и раскрытию правонарушений, а также меры по обеспечению национальной безопасности в условиях кибернетических угроз, которые распространяются в последнее время», – говорится на сайте ведомства.

Предложения и замечания к законопроекту Госспецсвязи и Государственная регуляторная служба ожидают до 19 августа.

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. Это решение касается в частности сервиса «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайта Mail.Ru Group, антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. Зато в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.

В то же время председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что осуществление блокировки российских сайтов, попавших под санкции, украинскими провайдерами пока невозможно технически. По его словам, для реализации блокировки провайдерам может потребоваться время и значительные средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети.

Между тем, глава СБУ Василий Грицак заявил, что идет разработка механизма блокировки российских сайтов.

Сейчас на сайте Верховной Рады зарегистрированы законопроекты, в частности, 6676 и 6688, которые предлагают разрешить силовикам блокировки сайтов без решения суда. Первый проект был, однако, отозван, хотя его до сих пор можно найти на сайте Верховной Рады.

Министерство информационной политики Украины опубликовало свой список сайтов, которые предлагает запретить на территории Украины. Всего в списке насчитывается 20 сайтов, в частности news-front.info, rusvesna.su, antifashist.com, antimaydan.info. Теперь доступ к упомянутым ресурсам в Украине свободный.

Сегодня идентификация пользователей мобильной связи действует, в частности, в России. Кроме того, 21 июля российская Госдума приняла законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировки сайтов.

Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по телефону), а также ограничивать передачу сообщений по процедуре, которую определит правительство. В Госдуме заявляли, что пользователей будут отключать от мессенджеров по решению суда.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку так называемых «анонимайзеров» и VPN-сервисов, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов «Роскомнадзора». Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и полиция России. В случае одобрения Советом федерации и президентом России закон должен вступить в силу с 1 ноября 2017 года.