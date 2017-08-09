После вынесения приговора в «деле Чийгоза» останется масса юридической работы – адвокат

Адвокат одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, которого судят на полуострове за участие в митинге под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, Николай Полозов указал, что и после вынесения приговора в деле по юридической части «останется масса работы».

«После того, как будет оглашен приговор, нам хотелось бы увидеть протокол. Ведь за год процесса, нам не выдали ни одного листа протокола судебных заседаний. В самом начале суд сказал, что протокол будет готов только после приговора. На текущий момент, я интересовался у секретарей суда, там порядка шести тысяч страниц. Нам надо будет его прочитать, найти несоответствия и дать свои замечания к протоколу. Плюс нам предстоит ознакомиться с материалами дела, помимо имевшихся 35 томов, в ходе судебного процесса образовались новые материалы», – рассказал адвокат Крым.Реалии.

Он напомнил о намерении защиты подавать апелляционную жалобу в случае вынесения обвинительного приговора.

Ахтем Чийгоз 9 августа выступил в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма с последним словом.

Суд вынесет приговор Ахтему Чийгозу 11 сентября.

7 августа прокурор Анастасия Супряга запросила для обвиняемого наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.