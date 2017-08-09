За месяц пикетирования представительства президента Украины в Крыму в полицию поступило 15 обращений

В Херсонский отдел Национальной полиции в период с 10 июля по 9 августа поступило 15 обращений граждан «по конфликтным ситуациям, которые возникали вблизи представительства президента Украины в АРК».

Об этом Крым.Реалии рассказал начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун.

Он отметил, что 9 граждан уведомили полицию, что не могут попасть на прием в помещение представительства президента Украины в Крыму. При этом по восьми из этих обращений принято решение материалы «списать выводом к делу» и по одному в настоящее время продолжается проверка.

Кроме того, по двум обращениям граждан о заминировании здания ППУ в АРК сведения внесены в единый реестр досудебных расследований.

По поводу одного обращения об обнаружении неизвестного предмета вблизи представительства также «принято решение материалы списать заключением дела».

Внесены в ЕРДР и три три обращения «относительно препятствования деятельности сотрудников представительства». В одном случае сведения внесены по признакам уголовного преступления.

«В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на проведение полного, всестороннего и объективного расследования совершенного уголовного преступления», – отметил Говорун.

10 июля в Херсоне представители общественного объединения «Аскер», бывшие бойцы батальона «Айдар», активисты «Автомайдана» выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Участники пикета требуют уволить главу ППУ в АРК Наталью Попович.

На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание. Участники акции утверждают, что граждане, в том числе непосредственно крымчане, не могут попасть в здание представительства, на прием к его главе. Активисты заявили, что пытались войти в здание 13 июля, но так как им не открыли двери, те организовали приемную граждан в фойе здания. 14 июля участники акции рассказывали о том, что помощнику народного депутата Украины также не удалось попасть в здание ППУ в АРК.