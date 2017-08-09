Крымский кинотеатр: покажем «Матильду», если дадут прокатное удостоверение

В руководстве крымского кинотеатра «Спартак» сообщили, что они будут показывать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», если он получит прокатное разрешение.

«У кинотеатра позиция такая: дадут прокатное удостоверение – будем показывать. Все зависит от Министерства культуры. Будет прокатное удостоверение – мы имеем право показывать», – сказали Крым.Реалии в коммерческом отделении «Спартака».

Еще один крупный крымский кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте пока что не принимал решение по поводу того, показывать «Матильду» или нет.

«Мы пока еще не рассматривали роспись этого фильма. Он, насколько я помню, в конце октября выходит. Я думаю, что нам материалы покажут на кинорынке, который будет осенью. После этого уже можно будет принимать решение. Пока еще информации нет», – отметил директор «Сатурн IMAX» Роман Гостев.

Он добавил, что к ним не приходило предостережение от прокуратуры о запрете на показ трейлера. Но, по информации Гостева, в администрацию Ялты поступало обращения от общественности с призывом не допустить демонстрацию фильма. По пока, по информации прокатчика, это не вылилось в какое-либо административное решение.

Полемика вокруг фильма «Матильда», рассказывающего о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным «защитником» Николая II выступила Наталья Поклонская.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда». По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.