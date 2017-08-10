Крым напоят морской водой – Радио Крым.Реалии

Как собираются решить проблему с нехваткой питьевой воды в аннексированном Крыму российские власти? Почему на полуострове продолжают отбирать у людей земельные участки? Сколько на самом деле туристов посетило Крым в этом году?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с заведующим кафедрой экологии и технологии растительных полимеров Киевского политехнического института им. Сикорского Николаем Гомелей, заместителем директора Института водных проблем и мелиорации Михаилом Яцюком, бывшим российским архитектором Симферополя Эрнстом Мавлютовым, членом Меджлиса крымскотатарского народа, председателем Комитета защиты прав крымскотатарского народа Эскендером Бариевым, крымским юристом по земельным вопросам Алимом Мамбетовым, генеральным директором российского туроператора «Дельфин» Сергеем Ромашкиным, украинским экспертом по международным отношениям Максимом Яли, главным редактором украинского издания «Новости туризма» Татьяной Козловой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.