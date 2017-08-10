Захарченко: «названия «Малороссия» для нового государства не будет»

Лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко заявляет, что названия «Малороссия» для ранее предлагаемого им проекта, не будет.

«Сама идея основания государства заново, погруженного в глубокий экономический и политический кризис, который не делает попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиска путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», – заявил Захарченко, которого цитируют сепаратистские сайты.

В июле Александр Захарченко заявил о «создании государства Малороссия», в которое, по его словам, в настоящее время входят оккупированные территории Донбасса, а в будущем может войти вся Украина, кроме Крыма, который сепаратисты признают «российским».

Это заявление раскритиковали не только в Украине и на Западе, но и в России, а также в самой группировке «ДНР» и в соседней сепаратистской группировке «ЛНР» на оккупированной части Луганщины, которая, согласно идее Захарченко, должна прекратить существование.

А Франция и Германия, что вместе с Украиной и Россией являются участниками «нормандского формата» переговоров об урегулировании на оккупированной части востока Украины, призвали Россию осудить заявление о «Малороссии» как таковое, что является нарушением минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса и также противоречит духу переговоров об этом урегулировании в «нормандском формате».

Кроме того, беспокойство заявлением о «Малороссии» выразили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что является стороной другого формата переговоров об урегулировании, так называемого «минского процесса». ОБСЕ призвала избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение минских договоренностей об урегулировании в регионе.

В Москве не стали осуждать заявление Захарченко, хотя в Кремле его назвали его «личной инициативой».