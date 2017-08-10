В Севастополе на соревнованиях водолазов победила сборная России

В Севастополе на соревнованиях по водолазному многоборью «Глубина» победила сборная команда ВМФ России. Об этом 9 августа сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев.

«Сборная команда ВМФ России по итогам восьми дней соревнований во второй раз победила в конкурсе «Глубина». Второе место осталось за спортсменами сборной команды Исламской Республики Иран. Третьими стали дебютанты соревнований – военные моряки из Южно-Африканской Республики», – цитирует Трухачева «Крыминформ».

Соревнования проходили со 2 по 9 августа в рамках «Армейских международных игр» на базе водолазного полигона учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов 907-го Объединенного учебного центра Военно-морского флота России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».