До конца года в аннексированный Крым прибудут две российские субмарины «Великий Новгород» и «Колпино», однотипные дизельной подводной лодке «Краснодар», которая накануне, 9 августа, прибыла в Севастополь из Балтики.

Об этом сообщил командующий Черноморским флотом России адмирал Александр Витко на церемонии встречи подлодки «Краснодар».

«Флот растет, развивается, приобретает новые черты, которых требуют современные вызовы. Тем более приятно осознавать, что до конца года мы встретим еще две однотипные «Краснодару» подлодки. Скоро к месту постоянной дислокации прибудут субмарины «Великий Новгород» и «Колпино», которые полностью укомплектуют соединение подводников и позволять сделать боевую подготовку еще более насыщенной и интенсивной», – отметил Витко.

В Севастополь из Средиземного моря 9 августа прибыла новейшая российская дизельная подводная лодка «Краснодар». По данным пресс-службы Министерства обороны России, во время пребывания в Средиземном море «Краснодар» дважды выпускал крылатые ракеты из подводного положения «по объектам террористов в Сирии».

Подводная лодка «Краснодар» – четвертая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на «Адмиралтейских верфях» для Черноморского флота России, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».