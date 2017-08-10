Банк России назначил временную администрацию в крымский «Генбанк» и привлек «Собинбанк» в качестве инвестора. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Центрального банка России.

«Для поддержки деятельности Банка («Генбанка» – КР) и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»... в качестве инвестора будет приглашен АО «Собинбанк», который входит в группу АО «АБ «Россия». Для обеспечения непрерывности деятельности Банка на период до передачи Банка инвестору... назначена временная администрация по управлению АО «Генбанк». Банк продолжит работу в обычном режиме», – сказано в сообщении.

Информацию о привлечении «Собинбанка» в качестве инвестора также опубликовали 10 августа на сайте крымского «Генбанка».

В финучреждении заверили, что вхождение инвестора «никоим образом не скажется на непрерывности осуществления всех видов банковских операций».

Первым российским банком, который появился в Крыму после аннексии, стал РНКБ, который поселился в бывших отделениях ПриватБанка. Одновременно с этим на полуостров зашел небольшой московский «Генбанк». Крупнейшим финучреждением в Крыму стал банк «Россия», который почти сразу США внесли в санкционный список. Системы Visa и MasterCard той же весной прекратили обслуживать карты, эмитированные этим банком.

В 2014 году на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Уже в 2014 году Центробанком России были отозваны лицензии у нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций в Крыму снизилось до 20. Весной 2016 года на полуострове насчитывалось 16 банков, это с учетом двух местных финучреждений. Сейчас их остается всего около десяти.

На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом.