Группировка «Исламское государство» угрожает новыми атаками в Иране

Экстремистская группировка «Исламское государство» опубликовала 9 августа видео, в котором угрожает новыми атаками в Тегеране и призывает иранскую молодежь восстать против своей страны.

Человек в черной лыжной маске и вооруженный автоматом Калашникова на языке фарси объявил об этих угрозах на фоне кадров двух июньских нападений в столице Ирана, ответственность за которые взяла на себя группировка «Исламское государство». Также в ролике, записанном с логотипом информагентства боевиков Amaq, содержатся угрозы в адрес шиитов Ирака.

Радикальное суннитская группировка, значительная часть боевиков которой находится сейчас в осаде в цитаделях в Сирии и Ирака, считает преимущественно шиитский Иран своим врагом.

В Иране 7 июня во время нападения на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни погибли по меньшей мере 18 человек.

В ответ на эту атаку иранский Корпус стражей исламской революции 18 июня выпустил несколько ракет по базам экстремистов в Сирии. Иранские чиновники также объявили об арестах десятков человек, якобы связанных с нападениями 7 июня.