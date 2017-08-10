Аэропорт Симферополя сделали площадкой для съемок фильма о «каникулах» президента России

Аэропорт «Симферополь» на один день стал съемочной площадкой для фильма «Каникулы президента». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Сцены фильма снимались на привокзальной площади аэропорта, в зале прилета терминала «А», возле стоек регистрации и билетных касс. В съемочном процессе были задействованы более 70 человек и десятки единиц техники.

В пресс-службе также раскрыли детали сценария фильма.

«По сценарию президент России едет в Крым инкогнито на автомобиле, чтобы посмотреть, как живут люди. Из-за неразберихи и ошибки телохранителя за главу государства в аэропорту принимают Валерия, который прилетел в Крым отдохнуть в санатории и заодно спрятаться от коллекторов. Так начинаются перипетии комедии. Что же вынесет для себя президент, путешествующий по стране, встречающий разных людей и живущий жизнью обычного человека, и как изменится Валерий, который на некоторое время стал ВИП-персоной, станет известно совсем скоро», – говорится в сообщении.

Ожидается, что комедия выйдет в широкий прокат зимой 2018 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».