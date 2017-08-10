Госдепартамент США назвал визит Путина в Абхазию неприемлемым

США 9 августа раскритиковали визит президента России Владимира Путина в Абхазию, сепаратистский регион Грузии. Госдепартамент назвал такие действия Путина «неприемлемыми».

«Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и отвергают признание Россией Абхазии и Южной Осетии (как независимых государств – КР). Соединенные Штаты настойчиво призывают Россию вывести свои силы на довоенные позиции по соглашению о прекращении огня 2008 года и отменить признание ею грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Путин 8 августа посетил сепаратистский регион Грузии – Абхазию. Во время визита российский президент заявил, что Москва гарантирует безопасность и «независимость» Абхазии.

Война России против Грузии началась 8 августа 2008 года. В результате 5-дневной войны Россия дислоцировала в этом и другом сепаратистском регионе Грузии Южной Осетии свои войска и вооружение, а также признала самопровозглашенную «независимость» этих двух грузинских регионов. Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008 года погибло более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.