Оболонский районный суд Киева продолжил 10 августа рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, по которому его подозревают в государственной измене.

На заседании продолжается исследование доказательств. В частности, суд пересмотрел фрагменты видео с заседания российского Совета Федерации от 2014 года, когда там решали вопрос о направлении войск в Украину, и рассмотрел обращение Виктора Януковича к российским властям.

Сейчас в заседании объявлен перерыв.

Заседание 10 августа проходит после перерыва в месяц, который объявили, чтобы государственный защитник Виктора Януковича мог ознакомиться с материалами дела.

Оболонский районный суд Киева принял решение предоставить государственного защитника Януковичу 6 июля. Это произошло после того, как подсудимый отказался от своих защитников. Кроме того, 5 июля Янукович в эфире российских телеканалов заявил, что не хочет участвовать в судебном процессе над ним по делу о государственной измене. По его словам, он считает результат суда «предопределенным», а сам суд – «профанацией».

Киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил бывшему президенту государственного адвоката Виталия Мешечеко. 12 июля суд предоставил новому адвокату Януковича три недели на ознакомление с материалами дела о государственной измене и объявил перерыв в заседании. По словам судей, дело насчитывает 19 томов со стороны обвинения и два тома со стороны защиты.

29 июня суд перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности в связи с превышением полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года, массовыми убийствами активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отрицает.

