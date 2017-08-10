В Турции правоохранители задержали вероятного боевика группировки «Исламское государство» из России, который, как утверждается, планировал атаку с помощью беспилотника на американский самолет на авиабазе Инджирлик, сообщают СМИ.

Медиа со ссылкой на неназванных чиновников сообщают, что российский гражданин, идентифицированный как Руслан Бакиев, был задержан в южном городе Адана во время «изучения» территории вокруг авиабазы.

По сообщениям, Бакиева также подозревают в намерениях нападения на мусульманскую общину в регионе.

Турция является членом НАТО, а ВВС США используют Инджирлик для воздушной кампании против «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что ранее Бакиев был депортирован из Турции, когда он пытался въехать в Сирию.

По данным СМИ, он свободно владеет турецким, арабским и английским языками.