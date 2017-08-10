На Кубани продолжат отключать электричество ради Крыма

В Краснодарском крае России сохраняется вероятность отключений электроснабжения по вечерам, сообщает пресс-служба топлива и энергетики края 10 августа.

«Энергосистемы Кубани и Крыма продолжают работать в условиях высоких температур. Электросети энергосистем работают в параллельном режиме. Накануне в течение дня было зафиксировано более 15 аварийных отключений в распределительной сети 10-6 кВ в различных муниципальных образованиях», – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что графики отключений света могут ввести, чтобы «не допустить масштабных отключений потребителей Кубани и сохранения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России».

9 августа в трех курортных городах и пяти районах Краснодарского края соседней России ввели график временного отключения света из-за сложной ситуации с энергоснабжением аннексированного Крыма в связи с жарой.

28 июля Крым на несколько часов остался без света из-за аварии в Краснодарском крае России, откуда электроэнергию по энергомосту подают на полуостров. По информации крымского Минэнерго, противоаварийная автоматика сработала из-за высокой температуры воздуха. Для бесперебойного энергоснабжения в Крыму строят две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.